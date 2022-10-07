О инспирациї, мотивох, шлєбоди, емоцийох…

МАК – шветла точка у цмоти. Зоз свою длугорочну активносц помага младим же би усовершели свйо литературни схопносци. Велїм тераз уж одроснутим особом дал можлївосц їх литературней кариєри, даєдни ю вихасновали, а даєдних у медзичаше живот одведол на други бок. Нєдавно зоз друку вишла нова 23. кнїжка у едициї MAKoff „ Ґенерация З@“. Тот зборнїк поезиї и фотоґрафийох, позберал нашо млади надїї рускей поезиї, Дарка Афича, Михаелу Еделински, Жарка Остоїча, Катарину Фейди и Адрияну Фейди, як и Андреу Новак, чийо фотоґрафиї ожили стихи младих поетох.
Мотиви за писанє му углавним нукашнї швет, мрия го наганя. Чита домашню и странску поезию, а найвецей французки, русийски и сербски модернизем. Од руских писательох видвоює Силвестера Саламона и Гавриїла Костельника. По його думаню, проблем нєшкайшей поезиї шлїдуюци: „… постала барз плїтка, нє конкретна, полна зоз странскима и нєпотребнима терминами котри людзе углавним нє розумя. Праве пре тото розошате писанє, поезия постала досц нєясна и поенту чежко похопиц.“ За ньго поезия представя „диханє души“, а поетове котри мали найвекши уплїв на його писанє то Серґей Єсенїн и Владислав Петкович Дис.
Як младша, була поцагнута, анксиозна и без самодовирия, так же єй писанє представяло способ виражованя и можлївосц же би пренашла єден други швет котри єй бул красши од того у котрим жила. Скорей писала лєм за себе, а з часом почала и за публику. „Кажде од нас сце буц запаметани, а на нас стої же бизме вибрали на основу чого будземе запаметани и на яки способ.“ Поезия за ню представя „часточку шлєбоди за котру кажди чловек ма жажду“.
Жарко Остоїч
„Главни мотиви за писанє находзим у природи и швеце коло себе.“ Його спатранє проблему нєшкайшей поезиї час у хторим жиєме и модерна технолоґия. „… пре шлєбоду виражованя хтору маме нєшка, думам же и даєдни нєдостаточно квалитетни дїла доставаю титулу поезиї.“
Писанє поезиї нє доживює як лєгки задаток. Добра писня по його словох „муши на добри способ пренєсц емоцию хтору автор описує у тей хвильки и аж на даяки способ „намальовац“ слику хтору автор сцел представиц през дїло.“ Медзи иншим, на його писанє уплїв мал Джим Морисон.
Писац почала кед мала 11 роки. Порив єй першенствено инспирация и факт же випитує особни можлївосци и гранїци. Чита домашню и странску литературу. Єй видзенє проблема нєшкайшей поезиї: „Нє гварела бим же проблем у поезиї, вельо вецей ми здабе же зме ґенерално страцели креативносц, смисел за красне и на даяки способ загарештовали себе у тїлесним.“ За Катарину поезия представя „єдну паралелну реалносц котру сам поета твори коло себе, дзе пренаходзи шлєбоду и можлївосц реализовац и материялизовац тото духовне“. Поетове котри на ню зохабели шлїд то Милош Црнянски и ДесанкаМаксимович од домашнїх, а од странских Владимир Маяковски.
Адрияна Фейди
За себе гутори же є барз педантна и твардоглава. Адриянов мотив за поезию же пише з любови, то ю змирює. Чита домашню литературу. Найлєгчейше єй писац о живоце и о тим цо прежила вона або дахто єй блїзки. „За мнє поезия то чувства и думки писателя. Кед ше чита и роздумує о тим цо пише, мож вельо того похопиц.“
Найволї фотоґрафовац людзох, прето же єй їх емоциї вична инспирация. Роби як маркетинґ менаджер, малює и любела би указац як випатра швет з єй угла. Кнїжка „Ґенерация З@“, штварта за котру робела фотоґрафиї. Андреа гутори же почежкосци нє було вельо: „… з оглядом же зоз каждим автором дзелїм по дацо. Було то роздумованє, емоция або ситуация. Кед сом ше пренашла у їх словох, лєгчейше було шицко пренайсц на фотоґрафиї.“ Фотоґрафиї настали так же глєдала коло себе мотиви зоз писньох и з їх помоцу пробовала направиц приповедку.
Виривок зоз рецензиї Наташи Еделински Миколка:
„Ґенерацию З@ нє прицагує мистика и трансцедентносц, вони маю еґзистенциялистични приступ феноменом зоз наглашену трансцеденталносцу и моцним чувством припадносци векшому социолошкому ентитету од потерашнїх задатих. Прето щезую у поезиї „швички“, „нєпознати и цми дражки“, „дим“, „молга“, „висша сила“ и друге подобне, а оставаю нам авторефлексиї, виход зоз себе и повязованє зоз другима прейґ чувствох, у конєчним смислу остава нам феномен любови, як найширше и наймоцнєйше средство за розуменє и пременку. Припаднїки Ґенерациї З@, през вшеприсутни приступ информацийом транссоциялизовани, розвиваю самосвидомосц и широку свидомосц, вони гражданє Швета и зоз тоту свидомосцу о вредносци себе и швета коло себе забераю свойо позициї у нїм, а зоз знаньом и моцами хтори, такповесц, ноша у кишенкох маю можлївосц и за його пременку.“
Тераз кед зме упознали наших младих поетох, лєгчейше нам будзе розумиц їх писнї. У шлєбодним чаше, вежнїце Зборнїк до рукох и войдзце до швета поезиї. Читаюци го, можебуц достанєце инспирацию, та и Ви напишеце даскельо шорики, а можебиц ше з часом найдзеце и на бокох даєдней кнїжки з МАК-овей едициї.