О одкладаню одруткох з представнїками з Япону

ШИД – У рамикох витвореня Проєкта за розвой капацитетох и управянє з твардима одрутками и одпадом, представнїки локалней самоуправи бешедовали зоз представнїками Японскей аґенциї за медзинародне сотруднїцтво, хтора Опшптини Шид обезпечи совитодавну и финансийну потримовку у цилю ефикасного управяня з комуналним одпадом.

То ше насампредз одноши на зберанє, транспорт одпаду, сепарацию и одвоженє на Реґионалну депонию Срим Мачва у Сримскей Митровици.

Искуства и модел хтори будзе здобути у Општини Шид будзе понукнути малим и штреднїм општином у Републики Сербиї же би го и вони похасновали у пракси.

