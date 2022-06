О пошлїдкох пандемиї на младих

ФИНСКА/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Гелсинкию, главним городзе Финскей, од 13-16. юний отримана Конференция „Youth Work Recovery” пошвецена роботи з младима после периоду пандемиї. На Конференциї участвовала и директорка Школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура Наталия Будински.

Будинскова вєдно з европскима колеґами з рижних обласцох котри робя з младима, участвовала у составяню Акцийного плану як превозиходзиц пошлїдки котри пандемия зохабела на младих, а на основи резултатох окончених виглєдованьох на тоту тему.

Будинскова на Конференциї представела и сеґменти роботи у керестурскей Школи у тим чежким периодзе, а попри нєй зоз Сербиї учашнїк була и психолоґ Катарина Березни зоз Сримскей Митровици.

(Опатрене 56 раз, нєшка 56)