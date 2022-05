РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Пакт Рутеноруму у Младежским доме на 19,30 годзин, нєшка будзе ище єдно у сериї преподаваньох за младих, на тот завод на тему „Правди и предрозсуди о християнстве” (ту спадаю обичаї, суєверє и вира, чи Церква старомодна, чи вира гамує, чи ше релиґия проциви науки?)

Преподавач будзе теолоґ Марко Радулович зоз Зомбора, а орґанизаторе з Пактом, Парохийни каритас св. Миколая Руски Керестур и Рух фоколарох.

