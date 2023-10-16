Отримана Подобова колония „Еуфемия Гарди 2023.” (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – V Подобова колония „Еуфемия Гарди 2023.”, отримана всоботу 14. октобра у Спортскей гали, а участвовали на нєй 15 подобово творителє. Колонию успишнє нєпоштредно орґанизовал Месни одбор Рускей матки у Руским Керестуре.

На Колонию ше одволали домашнї подобово творителє аматере з Руского Керестура, а то Мелания Рамач, Михайло Виславски, Янко Бики, Славко Пап, Павлина Шепински, Тимеа Будински, Наташа Джуджар и школяре Валентина Гарди, Ема Венґрин и першираз Єлисей Пап, з Вербасу Владо Няради, з Кули Душица Спасоєвич Лончар, Станоя Вукович Дяна, Славица Пешикан, а з Крущичу Штефан Тарча.

Дзепоєдни творителє пре обєктивни причини нє могли присуствовац алє поробя малюнки и принєшу их познєйше. Тема Колониї була шлєбодна, а шицким учашнїком орґанизатор обезпечел платна и олєйово, або акрилни фарби.

Роботна часц Колониї була од 9 по 13 годзин, а потим орґанизатор учашнїком обезпечел полудзенок и друженє.

Учашнїкох Колониї зоз своїм присуством потримало руководство Рускей матки на чолє з предсидательом др Михайлом Фейсом, а фахови орґанизатор бул Славко Пап.

Подобова колония отримана по проєкту Рускей матки за финансованє и софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Сербиї, а средства – 70.000 динари додзелєни на конкурсу Покраїнского секретарияту за културу и информованє АП Войводини.

По словох фахового орґанизатора зоз потершнїх Колонийох у фундусу Рускей матки остали коло 50 малюнки, а вистава роботох зоз V Подобовей колониї „Еуфемия Гарди 2023.” будзе орґанизована у холу Спортксй гали 28. децембра того року.