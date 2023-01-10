Отворена Подобова вистава у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – У просторийох Ґалериї Месней заєднїци 6. януара отворена вистава зоз 18. колониї подобових уметнїкох и 21. дзецинскей колониї „Стретнуце у Боднарова”, хтора отримана 30. и 31. юлия 2022. року у Ґосподїнцох. Hа Колониї участвовали, або приложели роботи, 35 подобово творителє.

Дружтво за руски язик, литературу и културу як орґанизатор Колониї пририхтало пригодни подобови каталоґ, а члени Орґанизацийного одбору у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу у Ґосподїнцох пририхтали пригодну програму и отворели виставу. Главне слово о вистави, алє и о Колониї мала Любина Пантич, а о роботох приповедала професорка Снежана Мандич.

Орґанизаторе барз задовольни зоз нащиву вистави и визначели же Ґалерия була полна.

Финансийну потримовку за отримованє Колониї дали Општина Жабель и Национални совит Руснацох.