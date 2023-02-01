Отворени дзвери з нагоди Дня городу Нового Саду

НОВИ САД – Нєшка, 1. фебруар Дзень городу Нового Саду, як здогадованє на дзень кед 1748. року Царица Мария Терезия подписала „Повелю шлєбодного кральовского города”. Зоз тим Петроварадински шанац достал статус шлєбодного города и мено Нови Сад.

Туристична орґанизация Города Нового Саду и установи култури з нагоди Дня Нового Саду, 4. и 5. фебруара орґанизую „ширцом отворени дзвери”, кед ше задармо годно нащивиц и видзиц вистави и стални постановки у вецей установох култури.

На сайту Туристичней орґанизациї Города Нового Саду мож опатриц и розпорядох туристичних турох зоз водзачом хтори того викенду буду безплатни.