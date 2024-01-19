Означене Националне швето Руснацох у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре, стреду, 17. януара зоз пригодну програму означене Националне швето Руснацох.

Координаторka Подручней канцелариї у Коцуре на початку святочней програми привитала присутних котри пришли означиц тото швето, значни Дзень за руску заєднїцу.

После святочней шпиванки Руснацох „Браца Русини”, предлужена програма прикрашена зоз рускима шпиванками и стихами.

Шоровали ше стихи Михала Рамача котри пречитала Мария Горняк, потим як хор наступели вєдно дзеци зоз руских оддзелєньох од першей по штварту класу котрих пририхтали учительки Славица Чельовски, Лидия Будински, Валерия Папуґа и Славка Хромиш. Тоту часц програми зоз рецитацию збогацели и наймладши школяре першей класи, а порихтала их їх учителька Чельовскова.

У вечаршей програми наступели и школяре висших класох руских оддзелєньох котри читали пригодни тексти, а за означованє того швета их порихтала наставнїца руского язика Снежана Шанта.

По законченю програми, числени нащивителє вєдно зоз учашнїками остали на друженю у Подручней канцелариї, зоз закуску и ошвиженьом. Предлужели ше приємни хвильки у бешеди о Руснацох, їх присельованю на тоти простори и богатей историї нашого народу.