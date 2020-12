ШИД – Зоран Семенович, предсидатель Oпштини Шид, приял вчера дзеци зоз Дружтва за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом и придал им новорочни пакецики.

Дзеци препровадзели хвильки з предсидательом Oпштини у друженю, а и шпивали му новорочни шпиванки.

