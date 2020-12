РУСКИ КЕРЕСТУР – Пакецики од Дїда Мраза за керестурских наймладших жительох, ище вше мож записац по 24. децембер.

Єден пакецик кошта 500 динари, а уж єст записане красне число дзецох. Най здогаднєме, пре епидемию, Дїдо Мраз того року нє будзе дочекани у Доме култури, алє дарунки будзе дзецом розношиц на коньох, на домашнї адреси, 30. децембра цали дзень, починаюци од 10 годзин.

