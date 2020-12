Пакецики и у пандемиї

СРИМСКА МИТРОВИЦА/БЕОҐРАД – Пре чежку ситуацию з коронавирусом у Сримскей Митровици и Беоґраду, того року церква ше притримовала правилох огранїченого числа особох и дзецох котри пришли до церкви и то зоз Мартинцох, Латярку, Руми и Митровици, а други дзеци пакецики прияли од Миколая лєм онлайн. Медзи численима дзецми котри онлайн примали пакецики були и дзеци зоз беоґрадскей парохиї Кирила и Методия и других местох котри припадаю парохиї у Митровици и Беоґраду.

Прето и програма була часово огранїчена, та Миколайови шпивали и рецитовали лєм тройо дзеци, Молнарово и Петровичово, а после особней и заєднїцкей слики дзеци ше розишли до своїх обисцох.

Окрем порядних дарункох, парохиянє назберали и помоц за 20 пакецики котри подзелєни по обисцох, а то тром фамелийом котри маю по штверо дзеци и шейсц фамелийом дзе ше о дзецох стара лєм мац.Окрем старших, свой дарунок у каритасових шкатулкох даровали и сами дзеци котри пришли до церкви.

Шицки дзеци були присутни на Служби на 10 годзин, а дзепоєдни старши ше и причащали.

