Пакецики подзелєни и наймладшим у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У Предшколскей установи (ПУ) Дзецинство, оддзелєнє Дюрдєвак у Дюрдьове, вчера Дїдо Мраз шицким дзецом подзелєл пакецики.

Сто штерацец єден пакецик уручени у дворе ПУ, дзеци их доставали по ґрупох, же би ше почитовали епидемиолоґийни мири. Пакецики и того року обезпечела Општина Жабель.

Пре нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию, а з нагоди конца рока того року, у ПУ нє пририхтана нїяка новорочна програма, алє зато шицки посториї и конк у будинку ПУ прикрашени з рижнима новорочнима прикрасками котри направели дзеци и їх воспитачки.

Же би на дворе бул оквицени ядловец остарали ше родичи дзецох зоз предшколскей ґрупи, котри после новорочних и крачунских шветох будзе посадзени у дворе ПУ.

