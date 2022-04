Пактовци отримали успишни Филмски вечар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє гражданох Пакт Рутенорум у своїх просторийох пияток 29. априла, орґанизовало успишни Филмски вечар зоз проєкцию филма „Мой оцец гот доґˮ („Мој тата хот догˮ) белґийскей режисерки Анук Фортуниер. Филм приказали у рамикох 16. „Турнеї Шлєбодней зони”, хтора тирва од 15. марца по 15. юний у вецей городох по Сербиї.

У тим периодзе члени Пакту планую орґанизовац ище два подобни проєкциї, та филми хтори у плану то филм „Розваги пришол конєцˮ („Забави је дошао крајˮ) сучасни документарни филм о живоце фриленсерох хтори привредзую на тот способ же робя за вельки платформи як цо Убер и Амазон, а потим и филм „Я Ґретаˮ („Ја сам Гретаˮ) приповедка о хвильково найпознатшей еколоґийней активистки Ґрети Тунберґ за хтору гваря же о климатских пременкох зна вецей як 97 одсто шветових политичарох.

По словох членох Здруженя, по емитованя филма „Я Ґретаˮ, планую отримац и еколоґийну акцию пораєня валала, а у сотруднїцтве зоз Орґанизацию за очуванє животного штредку, „Треш Гироˮ зоз Руского Керестура.

Проєкциї обидвох филмох Пактовци планую отримац на базену, на отвореним, под условийом же хвиля дошлєбодзи, а прецизнєйши датуми буду благочасово обявени.

Турнея Шлєбодней зони ше орґанизує у рамикох 17. Филмского фестивалу „Шлєбодна зонаˮ хтори прешлого року отримани од 4. по 9. новембер у Беоґрадзе, Новим Садзе и у Нишу, а на хторим вибрани 9 филми хтори ше будзе приказовац у коло 50 местох по Сербиї, медзи хторима и Руски Керестур.

