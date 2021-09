„Пакт Рутенорум” отворел Конкурс за 24. „Дньовку”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє гражданох „Пакт Рутенорум” тих дньох розписало конкурс за 24. Мултимедиялну манифестацию младих „Дньовка”, хтори отворени по 20. октобер.

За участвованє на програми ше можу приявиц шицки заинтересовани хтори шпиваю, граю, ґлумя, танцую, пишу, рецитую, або сцу указац свою креативносц на даяки иншаки способ.

Тема тогорочней „Дньовки” – „Безцензури”, а на наградни конкурс, окрем фотоґрафийох, того року мож посилац и рисунки, малюнки, мозаїки, колажи, ґрафични рисунки и подобни файти уметнїцкого виражованя.

Награди за перше, друге и треце место (у обидвох катеґорийох) пенєжни. Побиднїцки роботи преглаши фахови жири, а найлєпши 25 буду виложени на вистави у Голу Дома култури, хтора будзе отворена на дзень „Дньовки”.

Тиж так, того року будзе додзелєна и треца файта награди –за фотоґрафию хтора будзе мац найвецей гласи публики. Шицки фотоґрафиї котри буду на вистави, буду и на интернету, дзе на дзень отвераня вистави наживо, будзе отворена и виртуална вистава, же би публика могла гласац.

Фотоґрафиї треба посилац на мейл pactruthenorum@gmail.com.Коло посиланя, лєбо доставяня рисункох и других роботох треба ше явиц на Пактов Фейсбук, абоИнстаґрам профил, лєбо Ясни Медєши. За участвованє на програми ше мож приявиц на исти способ, а тиж так и Ребеки Планчак.

