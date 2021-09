СУБОТИЦА – Внєдзелю, 26. септембра, остатнєй нєдзелї у мешацу, у Суботици була Служба Божа котру предводзел о. Владислав Рац, парох коцурски и декан бачки.

У Служби апостол читал Иґор Джумич, а наявени и Кирбай котри будзе отримани 31. октобра на швето Христа Царя.

После Служби отримана и панахида за о. Михайла Малацка, длугорочного суботицкого пароха, дзе ше парохиянє на тот способ одпитали од нього и здогадли ше заєднїцких хвилькох препровадзених зоз нїм.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)