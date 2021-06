Паноцец Малїк будзе поховани наютре

ВИНИПЕҐ (КАНАДА) – На пияток, 11. юния, на 18 годзин по нашим рахованю часу, у Винипеґу (Канада), будзе поховани мр. Дюра Малїк, котри умар 2.юния у парохиялним доме. Хованє отрима митрополит Винипеґу Лаврентий Гуцюляк зоз священством, а хованє годно провадиц онлайн, на тим ЛИНКУ.

Дюра Малїк народзени у Коцуре 14. юлия 1953. року. Од 1968–1973. рок бул у українскей Папскей малей семинариї у Риме, у Италиї, од 1974–1976. року у українскей Папскей велькей семинариї св. Йосафата у Риме, а од 1977–1982. року у Василиянским манастире за студиї, у Риме.

Року 1982. здобул мастерс (лиценцият) зоз духовней теолоґиї, на Терезиянским институту у Риме. Року 1983, 23. януара, митрополит Максим Германюк пошвецел Дюру Малїка за священїка у Винипеґу.

Року 1985. дипломовал зоз администрациї у бизнису, у Д’па, Манитоба. Як священїк служел у парохийох: Катедрала св. Владимира и Олґи, Винипеґ, парохиї Д’ па, Флин Флон, Томпсон, потим Етелберт и околни парохиї, Сенди Лейк и околни парохиї, Кенора (Онтарио) и околни парохиї, парохия св. Андрия (Винипеґ, Манитоба) и юго-восточни парохиї.

Окрем нєсебичней помоци за вирних у Канади, вон помагал и Християнски часопис Дзвони, а беоґрадскей парохиї подаровал златну чашу за Службу Божу на чим наша Церква и народ му окреме дзекує и модлї ше за його нєсподзиване путованє до вичносци.

