Папа поволал на молитву и пошвеценє України и Русиї безгришному шерцу Марийовому

ВАТИКАН ‒ Папа Франциско ше будзе модлїц за пошвеценє безгришному шерцу Марийовому 25. марца пополадню, у Базилики Святого Петра. Будзе то подїя у заєднїцтве зоз Церкву на шицких континентох, пренєсол Ватикан нюз.

Папа поволал владикох цалого швета и їх священїкох же би ше му придружели у молитви за мир и у пошвеценю Русиї и України безгришному шерцу Марийовому, та так ше ґу тей подїї придужує и наша Епархия Св. Миколая.

Папа ище 13. марца на молитви Ангелского привиту поволал цалу Церкву на молитву, наглашуюци же поволує владически и монашески заєднїци же би звекшали час молитви за мир.

Тиж, 23. фебруара вон поволал на дзень молитви и поста за мир у України, гуторяци най Кралїца мира зачува швет од войнового шалєнства.

