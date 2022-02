Папа Франциско и владика Георгий поволали на молитву и гуманитарну помоц

ЕПАРХИЯ О. МИКОЛАЯ – З нагоди войни котра вибила у України, папа Франциско поволал на молитву шицких вирних, а шлїдом того и наш владика кир Георгий Джуджар вчера видал сообщенє котре послате нашим парохийом.

У сообщеню ше поволую шицки вирни же би ше внєдзелю, 27. фебруара, на шицких Службох Божих модлєли особлїво за мир у України, же би тоти хтори ноша одвичательносц нашли мирни ришеня за почате зраженє, же би престали воєни днї у України и же би ше цо скорей застановели страданя нєвиного жительства.

Святийши Отец Франциск поволал цали швет на пост и молитву за мир у України на стреду, 2. марца, же би ше у молитви зєдинєл цали швет.

На шлїдуюцу нєдзелю, 6. марца, на Службох Божих ше будзе зберац прилоги у пенєжней помоци. Назберани средства ше прида прейґ нашого Епархиялного Каритасу за потребних и загрожених у України, пише у сообщеню.

