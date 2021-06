„Папивинґ“ освоєл перше место у екипней конкуренциї

ШИД – У рамикох Спортских бавискох „Яша Баков“ всоботу у Руским доме отримани турнир у шаху на хторим ше змагали екипи „Папивинґ“ з Вербасу, КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова, РКЦ „Нови Сад“, ФК „Искра“ з Коцура и домашнї КПД „Дюра Киш“.

Бавело ше по Берґер системи, а перше место освоєли шахисти „Папивинґа“ (11 боди), друге КПД „Дюра Киш“ (10,5 боди), треце КУД „Тарас Шевченко“ (10 боди), штварта була екипа РКЦ, а пията екипа ФК „Искра“.

У поєдинєчней конкуренциї пeрше место освоєл Стипа Дермишек, друге Иґор Рамач, а треце Драґан Остоїн.

На урядовим преглашованю, найуспишнєйшим медалї и подзекованєя придал спред орґанизатора змаганя Иван Папуґа.

