КУЛА – У грекокатолїцкей церкви св. Йосафата, 19. новембра служени Парастос за жертви Голодомору, злодїйского ґеноциду над народом України, котри бул на три заводи, од 1921–1922, 1932–1933. и од 1946–1947. рок.

Парастос служели домашнї священїки єромонахи, парох о. Дамян Кича ЧСВВ и о. Платон Салак ЧСВВ. На заєднїцкей молитви попри вирних, шестрох Служебнїцох, присуствовали и предсидатель Националного совиту (НС) Українцох Филип Пронек, и амбасадор України у Беоґрадзе Володимир Толчак и заняти у дипломатскей мисиї у Сербиї, и так ше придружели ґу акциї комеморациї Запаль швичку.

После Парастосу, о тей страшней подїї пригодно бешедовали предсидатель НС Українцох и амбасадор України.