БАЧИНЦИ – На Квитну нєдзелю вчера у нашей церкви у Бачинцох парох о. Дарко Рац пред Службу Божу пошвецел багнїтки, а на богослуженю було вецей вирних як звичайно.

Пред пошвецаньом багнїткох була Вельконоцна споведз на 9 годзина, а у пополадньових годзинох о. Дарко Рац споведал старих и хорих парохиянох.

