Пасхални богослуженя у Кули

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата у Кули вчера почали главни богослуженя Страсного тижня, та на Желєни штварток Вечурня зоз Службу Божу Василия Велького у церкви була на 8 годзин, а на 18 г. Утриня з читаньом 12 євангелийох.

Нєшка Вельки пияток, на 7 годзин богослуженє Царски часи, на 15 г. Вечурня з покладаньом плащанїци до гроба, а на 19 г. Єрусалимска утриня.

На Вельку соботу на 8 г. будзе Вечурня з Литурґию Василия Велького, а на нєдзелю вчас рано на 5 годзин Утриня з пасхалну Службу Божу и пошвецаньом паскох. Шветочна Служба и пошвецанє пасхалного єдзеня будзе и на 10 годзин. Вечурня будзе на 16 годзин.

Пасху ше преслави и у филияли кулскей парохиї у Крущичу зоз Службу Божу и пошвецаньом кошаркох на 10 годзин, дзе пойдзе служиц о. Платон Салак ЧСВВ, и там будзе однєшени образ водицовей икони.

