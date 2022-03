Пейц школи з вербаскей општини достали припознаня на Медзинародним сайму образованя

ВЕРБАС – На Медзинародним сайми образованя „Драгокази”, котри отримани у Новим Саду, пейц образовни установи з општини Вербас достали урядово припознаня комисиї котра оценьовала квалитет образовно-воспитних процесох, иновативносц и звонканаставни активносци, пренєсол општински сайт.

Припознаня додзелєни Стреднєй фаховей школи „4. юлий”, Основней школи „20. октобер”, Основней школи „Вук Караджич” з Бачкого Доброго Поля, Основней школи „Бранко Радичевич” зоз Савиного Села, як и Ґимназиї „Жарко Зренянин”, котри и наградзени зоз златну медалю за квалитет настави.

Промовуюци образованє за шицких и афирмуюци доживотне образованє, цо були тогорочни основни цилї „Драгоказох”, як наведзене у сообщеню, саям бул нагода за представянє вецей як 500 образовних профилох котри школяре основних и стреднїх школох можу вибрац при упису до стреднєй и висшей школи, як и при упису на факултети.

