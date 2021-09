Пензионером наютре по 50 евра на рахунок

СЕРБИЯ – Пенєжна помоц од 50 евра, односно коло 5.900 динари, нєшка будзе уплацена на рахунки пензионерох и дзепоєдним катеґорийом гражданох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Попри пензионерох, хтори тото право витворели заключно зоз 13. септембром того року, тоту помоц достаню и хаснователє правох на дзелєну фамелийну пензию, инвалиди роботи другей и трецей катеґориї инвалидносци и инвалидни дзеци.

Условиє за шицких то же тото право витворели заключно зоз 13. септембром 2021. року.

Хасновательом хторим ришеня о припознаваню правох буду принєшени после 13. септембра, виплацованє будзе окончене єднократно, после успоставяня виплацованя правох.

Тота помоц ше виплацує у рамикох трецого пакета мирох помоци держави гражданом и привреди.

У рамикох того пакету очекує ше и же у новембру шицки гражданє достаню по 30 евра, у децембру ище по 20 евра, а на початку идуцого року пензионером будзе виплацене ище по 20.000 динари.

