Пензионером наютре по 50 евра на рахунок

СЕРБИЯ – Пенєжна помоц од 50 евра, односно коло 5.900 динари, нєшка будзе уплацена на рахунки пензионерох и дзепоєдним катеґорийом гражданох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.
Попри пензионерох, хтори тото право витворели заключно зоз 13. септембром того року, тоту помоц достаню и хаснователє правох на дзелєну фамелийну пензию, инвалиди роботи другей и трецей катеґориї инвалидносци и инвалидни дзеци.
Условиє за шицких то же тото право витворели заключно зоз 13. септембром 2021. року.
Хасновательом хторим ришеня о припознаваню правох буду принєшени после 13. септембра, виплацованє будзе окончене єднократно, после успоставяня виплацованя правох.
Тота помоц ше виплацує у рамикох трецого пакета мирох помоци держави гражданом и привреди.
У рамикох того пакету очекує ше и же у новембру шицки гражданє достаню по 30 евра, у децембру ище по 20 евра, а на початку идуцого року пензионером будзе виплацене ище по 20.000 динари.