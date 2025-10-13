Нє рахуюци важни датуми – радосни лєбо смутни, у приватним живоце хтори нас дефиную як особу и будземе их паметац и ознова преживйовац док жиєме, єст подїї, тиж радосни лєбо смутни (алє скоро вше шокантни) у швеце доокола нас, за хтори скоро такой знаме и чувствуєме же су пре цошка епохални, же ше час убудуце будзе ровнац на „скорей” и „после” нїх, и же нашо животи вецей нє буду исти як цо були. Чи уж пременка будзе на лєпше чи на горше, алє цошка ше вшелїяк пременї.

Векшина нашого старшого читательства вироятнє памета дзе були и цо робели кед явене же умар Тито. Тоти цо ище у красших рокох, можебуц паметаю дзень кед забити Кенеди, лєбо кед Армстронґ ступел на Мешац. Дзекуюци масовним електронским медийом, то були перши ґлобални феномени о хторих скоро источашнє дознала цала Планета.

Тита нє паметам, а кед падал Берлински мур, ище сом нєдосц розумел историю и швет.

Кед бим мал навесц цо одредзело векшину моєй ґенерациї, хтора теди уж глїбоко заґажела до швета одроснутих, ґлобално то 11. септембер – датум хтори тектонски заколїмбал швет же би ше по нєшка сеизмично нє змирел.

Дома, забойство Премиєра, и пред тим, Пияти октобер. И крадучки два и пол роки помедзи, кед велїм з нас випатрало же зме конєчно дакадзи рушели.

Прешло уж полни 25 роки од Пиятого октобра, того, най тераз приповедаю цо сцу, важного датума. Вшелїяк, у духу нашого характеру и притоки же бизме шицко митолоґизовали, закруцали до идеолоґизованих, скоро сакралних вощинох тото и того цо су нам по дзеки, и нємилосердно знєважовали шицко друге и иншаке, слика и перцепция Пиятого октобра нєшка дияметрално розлична, зависно з хторого сце боку политичного, идеолоґийного, та и културолоґийного спектру. Док ше єдного дня явни простор ментує од таблоидного политикантства и почнє академски и обєктивно евалуовац и судзиц значенє того дня, скоро сиґурно будзе учишлєни на исправни бок тутейшей националней историї. Голєм як чесна задумка зоз справедлївим цильом. Нєдотиклївосц гласацкого права, зменлївосц власци, парламентаризем, нєзависносц и оддзелєносц суда од предсидателя и влади, Устав и закон як найвисши авторитет… Цо ту може буц спорне?