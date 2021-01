ШИД – Нєшка, у просторийох Червеного крижу (Улїца Цара Лазара 10), будзе отримана перша у тим року акция добродзечного даваня креви од 9 по 12 годзин.

Акцию орґанизую Червени криж и Завод за трансфузию креви Войводини з почитованьом епидемиолоґийних мирох и поволую давательох же би ше одволали на акцию.

