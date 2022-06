Перша причасц була у Коцуре

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре внєдзелю, 19. юния, 17 школяре трецей класи першираз приступели до св. Тайней причасци. Дзень пред тим вони ступели и до св. Тайни споведзи.

Вельку Службу Божу на 10 годзин служели парох коцурски о. Владислав Рац котри з тей нагоди привитал 6 хлапцох и 11 дзивчата котри прияли Першу причасц. Числени члени фамелийох и родзини малих першопричашнїкох виполнєли церкву того святочного дня.

По законченю Служби Божей, першопричашнїки участвовали у процесиї коло церкви зоз св. Тайнами, а вєдно з нїма и други дзивчата руцали ружово лїсточка опрез священїка.

Шицким хлапцом и дзивчатом першопричашнїком подзелєни памятки же би их здогадовали на тоту значну подїю за їх духовни живот, а школяре пририхтали и кратку пригодну програму за тот дзень.

За Першу причасц школярох пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї, а на шветочносци присуствовали и їх учитель Данил Мученски и Виолета Рашета, як и директорка коцурскей Основней школи „Братство єдинство” Сенка Мученски.

