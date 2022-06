Перша причасц и у Новим Вербаше

ВЕРБАС – У церкви Святого Владимира у Новим Вербаше внєдзелю, 19. юния, шесцеро дзеци приступели до св. Тайни причасци. Истого дня вони, вєдно зоз своїма родичами, ступели и до св. Тайни споведзи.

Вельку Службу Божу на 9 годзин служел о. Данил Задрепко, а Першу причасц з тей святочней нагоди прияли троме хлапци и три дзивчата. Числени члени фамелийох и родзини малих першопричашнїкох виполнєли церкву того дня.

О значносци тей подїї за їх християнски и духовни живот им гуторел о. Задрепко , а на концу першопричашнїки достали и Грамоти же би их здогадовали на тот значни и святочни дзень.

