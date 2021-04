Перша руска кнїжка у тим року

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла кнїжка приповедкох и драмох „Розваляни салаш” Янка Сабадоша, котру до друку пририхтал наш познати писатель и поета Михал Рамач.

После шмерци Янка Сабадоша (1928-2015) хтори у нашей явносци бул познати як дружтвени роботнїк и културни дїяч, його фамелия подаровала Сабадошову библиотеку Филолоґийному факултету, групи за українистику при Катедри за славистику, а медзи тима кнїжками була и єдна фасцикла зоз рукописами на руским язику. До тих рукописох дошол Михал Рамач и тоти рукописи пририхтал за друкованє.

Приповедки и драми Янка Сабадоша написани у перших рокох после войни, коло 1950. року, кед анї єдна югославянска литература нє обявйовала романи и приповедки о присилним одкупу, о присилним учленьованю до задруґох и о других файтох малтретованя селянох у тедишнїм социялистичним и комунистичним дружтве, бо ше пре тото ишло до гарешту.

Друкованє кнїжки финансовала фамелия Янка Сабадоша Лисого.

Кнїжка приповедкох и драмох „Розваляни салаш” ма 385 боки, кошта 300 динари, мож ю купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) и на телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, од 9 по 13 годзин. Кнїжки „Руского слова” мож наручиц и у онлайн кнїжкарнї.

