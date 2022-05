РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре першираз будзе отримани Фестивал традицийних руских єдлох „Смаки традициїˮ на соботу, 4. юния, од 14 по 21 годзин.

Фестивал будзе отримани коло Спортскей гали, а заинтересовани того дня годни покоштовац и купиц рижни файти сладких и сланих традицийних руских єдлох. Окрем домашнїх, на фестивалу буду участвовац и госци зоз України хтори на окремним штанду презентую свойо традицийне єдзенє, а окремни штанд будзе и зоз мадярскима єдлами.

Ґу тому, у пополадньових годзинох нащивителє годни уживац и у наступу КУД „Иван Сенюкˮ зоз Кули, оркестру Дома култури Руски Керестур, як и дзецинских шпиванкох младших фолклорашох, а у рамикох того фестивалу запланована и промоция кнїжки „Мацерова руска кухаркаˮ, хтору нєдавно видала Новинско-видавательна установа „Руске словоˮ.

