Першираз до Святей Тайни Причасци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Першопричашнїки у керестурскей парохиї ше зоз Святу Тайну Причасци першираз стретню на нєдзелю, 12. юния у Служби Божей на пол дванастей.

Того року Першу св. Причасц приму 19 дзивчата и 14 хлапци, котрих од фербуара интензивно до того чину пририхтовала шестра Михаїла Воротняк СНДМ.

Виронаука була соботами и нєдзелями, споєна зоз пол дванастову Службу Божу. Дзеци и родичи мали даскельо родительски схадзки зоз шестру Михаїлу и керестурским парохом о. Владиславом Варґом и на таки ше способ шицки вєдно прирхтовали за тоту подїю.

Першопричашнїки и їх родичи, блїзки з фамелелиї ше висповедаю нєшка, , 11. юния, на 17 годзин и на таки способ ше пририхтаю за тото вельке збуванє у їх духовним живоце.

