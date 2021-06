Першираз ше причащали 30-еро дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая, 30 дзеци вчера першираз прияли св. Причасц на Служби Божей у катедралней церкви на 11,30 годзин. Вони дзень пред тим першираз ступели и до Св. тайни Споведзи, а тиж и їх родичи.

Службу Божу предводзел парох о. Михайло Малацко, а сослужели о. Иґор Вовк и о. Владимир Медєши, а першираз ше причащали 13 дзивчата и 17 хлапци, школяре другей класи основней школи, а медзи нїма и єден хлапец зоз Червинки.

Парох у казанї потолковал прецо ше случує тота велька подїя, и визначел же то прето же нас Бог люби, и тото и од нас шицких жада. По Служби коло церкви отримана процесия зоз Св. Тайнами, а першопричашнїки и други дзецу руцали пред нїма квеце и шпивали Свят, Свят.

Шицки першопричашнїки потим достали дипломи тє. памятки на тоту подїю, виведли и кратку програмку пристуним, а у шицким им помагали вироучительки ш. Михаїла Воротняк и Златица Малацко, хтори их и за тоту подїю и пририхтовали на парохийней и школскей виронауки.

Тоту подїю з нїма подзелєли їх родичи, родзини и парохиянє, а тиж и їх учительки зоз школи Наталия Зазуляк и Мелания Рамач.

