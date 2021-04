Перши дзень Пасхи з владиком

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни рускокерестурскей парохиї вчера преславели перши дзень найвекшого християнского швета – Пасхи, Воскресеня Христового, на архиєрейскей Служби Божей котру предводзел наш епарх кир Георгий Джуджар.

Зоз владиком сослужели домашнї парох о. Михайло Малацко, коцурски о. Владислав Рац, старовербаски о. Алексий Гудак и домашнї капелан о. Михайло Шанта.

Владика у казанї повинчовал Швето и наглашел же воно означує побиду живота над шмерцу, шветла над цмоту, добра над злом.

После Служби у церковней порти владика и священїки пошвецели кошарки зоз паскалним єдзеньом. Вирних було менєй як други роки, алє заш лєм надосц млади фамелиї зоз дзецми и младих, а почитовало ше безпечносни мири пре епидемию. Цале богослуженє преношене на фейсбук боку Катедрали и на програми Рускей редакциї Радио Нового Саду, а присутна була и екипа ТВ Нови Сад.

Нєшка, на други дзень Пасхи, Служби Божо буду на 8, 10, 11,30 и на 19 годзин, а на шицких будзе и мированє. Наютре, на треци дзень, богослуженя буду на 8, 10 и 19 годзин.

По традициї ше почитує и обичай облїваня, та ше нєшка облїва дзивки и жени, а наютре леґиньох и хлопох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)