Перши модел настави од 1. септембра на териториї АПВ

НОВИ САД – Як сообщене зоз Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, шицки школи хтори маю шедзиско на териториї АП Войводини починаю наставну роботу у новим школским року з першим моделом орґанизациї образовно-воспитней роботи, хтори подрозумює нєпоштредну наставу у школи за шицких школярох.

У рамикох першого моделу, наставу ше орґанизує реґуларно, годзини буду тирвац 45 минути и оддзелєня ше нє дзелї на ґрупи. Школяре муша ношиц защитну маску кед бешедую, або одвитую, а наставнїки хтори вакциновани нє буду ношиц маски окрем кед су од школярох на оддалєносци меншей як 1,5 метери. Препорука же би кажде оддзелєнє мало свою учальню, без пременки учальнї.

Епидемийну ситуацию у школох континуовано будзе спатрац Тим за школи хтори творя представнїки Заводу за явне здравє, Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою и Министерство здравя. Задаток того тима же би ше у наступним периоду провадзело и координовало применьованє превентивних мирох у роботи школох и же би ше на тижньовим уровню розпатрало ситуацию у каждей поєдинєчней локалней самоуправи, и приношело одлуку яки модел настави мож применїц.

Кед же придзе до пременки моделу, школи о тим информую родичох по пияток на 12 годзин.

