Перши руски шпацир по космосу

После кнїжкох за дзеци о родзинох, фарбох, квецох, числох, животиньох, загради и другим, маме и кнїжку о вселени, дзекуюци хторей дзеци нє лєм же науча вельо о тей теми, алє и як ше велї поняца з тей обласци гуторя на руским язику. Читачох през „Шпациранє по вселени” водза штверо товарише хтори бешедую о нєбесних целох, путованю до вселени, планетох, телескопох, Млєчней драги и других зявеньох, а єй комплетни автор астрофизичар др Роберт Джуджар зоз Австралиї, родом з Руского Керестура.

РС Кеди и як ше народзела идея же бисце написали кнїжку за дзеци по руски о астрономиї и як випатра процес писаня єдней такей кнїжки з угла науковца?

Роберт Джуджар: Идею же бим написал кнїжку за дзеци достал сом 2022. року. Мал сом нагоду поопатрац и пречитац кнїжки автора Оливера Джеферса, а окреме кнїжка „Ми ту” („Here we are”) на прекрасни способ дочаровює нашу планету, шицко коло нас, та и нас самих. Такой после читаня тей кнїжки подумал сом „тaкe дїло би зме могли мац и по руски”. Оливерова кнїжка ме уведла до швета илустрованих кнїжкох, и од теди сом пречитал велї таки виданя, а тиж и одлучел сам написац и илустровац кнїжку. Од початку сом знал же жадам же би текст бул науково точни. Тема ми вшелїяк позната, так же ми нє бул проблем писац о вселени. Но, виберанє одкадз конкретно почац и цо записац, а цо вихабиц, нєпреривно ше меняло. Поготов сом, як науковец, мал досц бриґи о тим цо вихабиц, понеже сом жадал повесц цо вецей. Препатраюци перши плани и вименки, думам же цали процес бул як воженє на ролеркостеру.

РС Цо вам найзначнєйше же би дзеци почувствовали и научели з тей кнїжки?

Роберт: Найзначнєйше ми же би дзеци мали голєм єден „вав” момент читаюци кнїжку, за дацо цо дознали. Тиж так бим любел кед би похопели яки швет коло нас вельки, же наука виглєдує безконєчно вельо дробнїци и же вона єден швет у котрим вше дацо мож дознац и одкриц.

РС Кнїжка наменєна насампредз дзецом основношколского возросту, а чи думаце же може буц интересантна и старшим?

Роберт: Наздавам ше же тема зацикави и старших читачох же би дознали дацо о вселени. Думам же астрономия обласц о котрей людзе нє роздумую так часто, понеже то нє дацо цо ше абсолутно муши знац, та ше аж анї нє учи у школи – окрем часцох котри уключени до ґеоґрафиї, лєбо физики.

РС Попри тим же сце написали тоту кнїжку, тиж так сце ю и илустровали, и дизайновали. Прецо сце ше одлучели на таки поцаг?

Роберт: Можем повесц же сом лєм „скочел” до нєпознатого без велького роздумованя и ишол напредок. Жадал сом илустровац кнїжку од першого моменту кед сом достал и идею за писанє. Теди сом анї нє бул свидоми же чи я вообще знам рисовац, цо ми тераз наисце шмишне же сом так на шлєпо рушел до такей авантури. Интернет, Ютюб, почал сом патриц наживо знїмки малярох и диґиталних илустраторох. Дизайн на исти способ, инсталовал сом програму и почал складац часц по часц, и преглєдовац интернет за инструкцийни видеа. Жадал сом прейсц през цали креативни процес котри потребни же би єдна кнїжка була реализована.

РС Чи бисце любели мац таку кнїжку по руски кед сце були дзецко?

Роберт: Думам же бим вецей раз препатрел таку кнїжку кед би постояла док сом бул школяр основней школи, понеже сом одмалючка любел одгадовац цо шицко єст у вселени, а литература нє була барз доступна. Интернет нє бул таки розширени як нєшка, а библиотека мала лєм єдну-два енциклопедиї о вселени, котри нє були на руским язику.

РС Цо бисце поручели дзецом хтори шнїю о тим же постаню науковци?

Роберт: Повед бим же тот сон барз витворлїви, бо завиши лєм од вас самих! Зоз самим жаданьом же сцеце постац науковец, уж сце направели перши крочай. Шлїдуюце цо потребне то з часу на час пречитац дацо зоз обласци котра вас интересує. Наука доступна шицким, на вас остава крочиц ґу нєй и одкривац єй тайни.

РС Цо робице кед нє творице за дзеци?

Роберт: Астрофизичар сом и науковец податкох. Любов ґу астрономиї при мнє почала зоз припатраньом на нєбо, а познєйше ми тота наука постала и професия. Заняти сом у индустриї, програмуєм и обрабям рижни податки, а гоби ми науковe илустрованє и малярство.

РС И за конєц – кед бисце могли буц єдно нєбесне цело, хторе би то було?

Роберт: Розета молговина, гвиздове яшелько, бо бим ше могол припатрац як наставаю гвизди.

ВОНИ ПОМОГЛИ

Кнїжка „Шпациранє по вселени” 20. кнїжка у едициї „Заградка” и 100. кнїжка НВУ „Руске слово” од 2018. року, а видрукована є дзекуюци финансийней помоци числених донаторох прейґ проєкту на платформи „Добри дабар”, як и на други способи. Обробок илустрацийох подобох робела Аня Гудак Заґоричник, консултант за дизайн бул Иґор Орсаґ, а наукови совитнїк др Урош Мештрич.

ДЗЕ МОЖ КУПИЦ „ШПАЦИРАНЄ ПО ВСЕЛЕНИ”

Дзекуюци донатором, алє и авторови, хтори ю сам написал, илустровал, дизайновал и хтори и финансийно участвовал у єй видаваню, а чийо жаданє було и же би по цени була доступна шицким дзецом, прето єй окремна цена 300 динари, а на знїженю 210 дин. Мож ю купиц у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, як и прейґ колпортерох по наших местох. Тиж так, мож ю наручиц и прейґ сайту knjizkiporuski.com.