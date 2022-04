КУЛА – Уж традицийни Ярнї фестивал квеца, а перши того року, будзе отримани у Крамеровей улїци 8. и 9. априла од 8 до 19 годзин у Кули.

Плановане же би ше на Фестивалу представели продукователє квеца, любителє гортикултури, будзе и рижни забавни змисти, а на предайних штандох годно купиц рижни продукти.

Заинтересовани викладаче треба же би ше приявели орґанизаторови – Туристичней орґанизациї Општини Кула.

