КУЛА – Пред наиходзацим новим школским роком, Општина Кула шицким школяром першей класи у шицких седем основних школох у населєних местох локалней самоуправи подарує основни школски прибор, а тиж и пакет-дарунок Совиту за транспорт Општини Кула.

Право на безплатни прибор маю 323-йо школяре хтори уписани до першей класи, а дарунки достаню у своїх школох перших дньох нового школского року, прецо родичи нє муша понагляц куповац школски прибор.

