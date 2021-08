ШИД – У општини Шид першу дозу вакцини достали 13.438 гражданє, сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш и додал же другу дозу односно ревакцину достали 12.522 особи.

Вчера ище 21 особа достала файзерову вакцину, а 13 особи синофармову вакцину, а на шлєбодно без приявйованя були 108 файзерово и 106 синофармово вакцини.

Др Куреш тиж виявел же хвильково призначени три активни случаї вируса корона и поволал на почитованє епидемийних мирох.

