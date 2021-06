Першу причасц прияли дзешецеро дзеци

КУЛА – У нашей грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата у Кули, внєдзелю 30. мая, отримана Перша Св. Причасц хтору прияли дзешецеро дзеци, шейсц дзивчата и штирме хлапци рижних возростох, од трецей по осму класу.

Причасц прияли на Служби Божей хтору служели домашнї священїки парох о. Дамян Кича ЧСВВ и капелан о. Платон Салак ЧСВВ. Соботу пред тим першопричашнїки першираз приступели и до св. Тайни Споведзи, а вєдно з нїма и їх родичи.

За тоту вельку подїю у їх духовним живоце пририхтовали ше цали предходни школски рок на парохийней виронауки хтору водзела ш. Михаїла Воротняк. По Служби, старша виронаучна ґрупа першопричашнїком пририхтали и малу програму.

