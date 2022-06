Першу причасц прияли 33 першопричашнїки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Трицец тройо першопричашнїки у керестурскей парохиї першираз внєдзелю прияли Святу тайну Першей Причасци.

Вєдно зоз своїма родичами першопричашнїки у процесиї вошли до церкви, дзе провадзели дзецинску Службу Божу на пол дванастей, у котрей трицец тройо, 14 дзвичата и 19 хлапци, прияли св. Тайну Причасци.

Дзеци и їх родичи ше споведали дзень пред тим, всоботу. До св. причасци их пририхтала шестра Михаїла Воротняк, СНДМ, парох керестурски о. Владислав Варґа, вироучителька Златка Малацко и їх учительки Ясмина Сабадош и Любица Бучко.

После законченей Служби у Велькей сали дзеци и родичи мали закуску и друженє.

(Опатрене 111 раз, нєшка 111)