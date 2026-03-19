Файта животинї: Пес, белґийски овчар малиноа

Як мено твойому любимцови? Хто му вибрал мено?

Мено му Аки. Я му вибрал мено.

Кельо ма роки?

Рок и три мешаци.

Як вон випатра? Можеш го описац?

Аки вельки, мнє є до паса. Ма кратку шерсц, кафово-чарней фарби.

Цо твой любимец найволї робиц?

Найволї ше бавиц на дворе зоз свою лабдочку. Люби ше и шейтац.

Зоз чим го кармиш?

Кармим го зоз ґранулами, а люби єсц и меса.

Як ше ти зоз нїм бавиш?

Бавим ше з нїм так же го шейтам, руцам му лабдочку, а люби ше и оганяц по дворе.

Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз нїм?

Кед зме ше раз бавели, скочел на мнє и почал ме лїзац.

Чи би ши препоручел и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?

Препоручуєм шицким дзецом най маю пса, бо су барз дружелюбиви и любя ше бавиц.

Маш дома ище даяки животинї?

Попри Акия мам ище трох псох, алє його найволїм.