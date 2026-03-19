Файта животинї: Пес, белґийски овчар малиноа
Як мено твойому любимцови? Хто му вибрал мено?
Мено му Аки. Я му вибрал мено.
Кельо ма роки?
Рок и три мешаци.
Як вон випатра? Можеш го описац?
Аки вельки, мнє є до паса. Ма кратку шерсц, кафово-чарней фарби.
Цо твой любимец найволї робиц?
Найволї ше бавиц на дворе зоз свою лабдочку. Люби ше и шейтац.
Зоз чим го кармиш?
Кармим го зоз ґранулами, а люби єсц и меса.
Як ше ти зоз нїм бавиш?
Бавим ше з нїм так же го шейтам, руцам му лабдочку, а люби ше и оганяц по дворе.
Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз нїм?
Кед зме ше раз бавели, скочел на мнє и почал ме лїзац.
Чи би ши препоручел и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?
Препоручуєм шицким дзецом най маю пса, бо су барз дружелюбиви и любя ше бавиц.
Маш дома ище даяки животинї?
Попри Акия мам ище трох псох, алє його найволїм.