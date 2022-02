Пешо у природи и на скийох

Роками ше у Шидзе на Нови рок по юлиянским календаре, 14. януара, отримує Новорочни маратон, а промотер єдней такей спортскей манифестациї др Слободан Лалич. Медзи учашнїками того маратона и Звонко Гнатко зоз Шиду. Гоч є по своєй професиї и роботи нєпреривно у природи у овоцнїкох и на швижим воздуху, заш лєм люби участвовац и на рижних маратонох.

У 2019. и 2020. року участвовал на рути хтора виношела 35 километри. Влонї пре пандемию вируса крона маратон нє отримани, алє є того року отримани 14. януара.

– На предходних двох маратонох сом ше одважел исц по дражки длугей 35 километри. Руша ше од Спортскей гали и идзе на познате место за вилєт, Лїповачу, а потим по манастир Привина Глава, вец до Соту и Сотского озера, предлужує до Моловину, идзе до манастира Свята Петка и назад пред Спортску галу. Треба коло шейсц годзини же би ше прешла рута. Дражка означена и кажде крача спрам свойого жаданя и моци, дахто же би победзел, а дахто же би участвовал и бул з товаришами у природи – приповеда Звонко Гнатко.

Того року вибрал дражку од 16,9 километри и требало коло три годзини же би ше ю прешло. Окрем же ходзел на маратонох у околїску Шида, на даскельо заводи участвовал и на Фрушкогорским маратону кед ше рушало з Поповици по дражкох од 52, 32 и 25 километри. Велька рекреативна спортска любов му, ище од младих дньох, и скиянє. Гнатко нам гвари же научел скияц ище на 19 роки и додава же то як кед ше научи вожиц бициґлу – хто ше раз научи скияц, нїґда нє забудзе, лєм ше пред скияньом дакус муши пририхтац, односно „зограц”.

Скиял ше на Яхорини, на Слємену, потим на Копаонику, вец у Австриї, Словацкей и Польскей, а у Италиї бул у местох Пасо Тонале и Ливиньо.

– На щесце, у скияню сом нє мал даяки калїченя и уживам скияц ше. И мой унук Оґнєн ше научел скияц, та ше наздавам же даґдзе пойдземе вєдно скияц ше – гварел нам на концу Звонко Гнатко.

