„Пеґасус” орґанизує гуманитарни байкерски котлїк у Коцуре

КОЦУР – На нєдзелю, 8. авґуста, Мото клуб „Пеґасус” зоз Коцура орґанизує гуманитарни байкерски котлїк котри ше отрима у їх дворе, при стадиону Фодбалского клубу „Искра”.

По сообщеню орґанизаторох, котизация виноши 2.000 динари, а ту уключене 4 килограми меса, 1,5 килограм цибулї, хлєб и шалата. Учашнїки треба же би принєсли котлїк, бутан, горилнїк и присмачки.

Зазберованє учашнїкох почина на 10 годзин, а початок вареня заказани за 14 годзин.

Число учашнїкох огранїчене, а шицки назберани средства од котизацийох и напою буду унапрямени за помоц и лїченє Йована Панайотова зоз Коцура и Бошка Ґуґлети зоз Нового Саду.

Шицки додатни информациї, як и приявиц ше, мож на число телефона 060/ 727 26 60.

Орґанизаторе поволую мото клуби, поєдинцох и орґанизациї же би вжали учасц у гуманитарним байкерским котлїку и, як визначели, на тот способ помогли тим котрим помоц найпотребнєйша.

