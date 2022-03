Пионире Искри лєпши у реваншу

КОЦУР/РУСКИ КЕРЕСТУР – Пионире Фодбалского клубу „Русинˮ, того викенду, всоботу 5. марца, одбавели реванш у Коцуре процив пионирох Искри, у хторим обидва екипи, дзеци народзени 2009. и 2010. року, страцели од домашнїх з истим резултатом 1:0.

Поучени зоз искуством зоз нєдавно отриманого стретнуца у Керестуре, на хторим коцурски пионире страцели од Русиновцох, всоботу ше домашнї озбильнєйше пририхтали, до бависка уключели и даскельо старших бавячох, а були у предносци и у тим же мали вецей пракси и искуства у бавеню фодбалу на трави, за розлику од Русиновцох хтори потераз тренирали лєм на паркету.

Но, без огляду на шицко, обидва екипи ше по сам конєц оштро борели, а на концу лєпши однєсли побиду.

За младшу екипу Русина бавели – Тони Орос, Марко Драґутинович, Тадей Виславски, Лука Стойков, Вукашин Вуйович, Марко Колошняї, Стефан Настасич, Матей Макаї, Андрей Провчи, Алекса Сопка, Хана Будински, а за старших бавели – Марко Драґутинович, Теодор Штранґар, Чизмар Андрей, Лука Фа, Даниєл Иванкович, Давид Джуня, Надь Даниєл, Малацко Кристян и Филип Ноґо.

Фодбалерох на стретнуце водзели тренере Зденко Шомодї и Деян Йолич, а превоз на змаганє до Коцура обезпечели тренере и родичи.

