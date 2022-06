Пирсканє суньоґох у вербаскей општини

ВЕРБАС – Компетентни служби наявели третмани пирсканя суньоґох зоз воздуха и зоз жеми на подручю општини Вербас, котри буду окончени нєшка, 29. юния, як и 1. юлия.

У Равним Селу, у рамикох пририхтованя за наиходзаци „Равно Село Филм Фестивал”, пирсканє суньоґох зоз жеми будзе окончене нєшка од 21 по 23 годзин.

У складу зоз вигоднима метеоролоґийнима условиями и оптималну температуру за окончованє ефикасного третману, пирсканє одроснутих формох суньоґох з воздуху на териториї општини Вербас будзе окончене на пияток, 1. юлия, вчас рано, од 5 по 6.30 годзин. Третман пирсканя зоз жеми будзе окончени истого дня вечар, у периоду од 21 по 23 годзин.

З воздуха ше будзе третировац защитни зони коло населєних местох, коло канала у Коцуре и Савиним Селу, покля ше у Вербаше будзе третировац зони коло Велького бачкого каналу, депониї, цукровнї „Бачка”, „Карнексу”, „Сава Ковачевич”.

Третмани ше будзе окончовац з препаратами на бази ламбда-цихалотрину з воздуху и делтаметрину зоз жеми.

Компетентни спозорюю пчоларох же препарат зоз хторим ше окончує пирсканє токсични, та най завру кошнїци, лєбо най их преложа найменєй пейц километери далєй од наведзених местох третированя. Препарат дїйствує єден дзень.

