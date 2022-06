Пирска ше суньоґи

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Третмани процив суньоґох зоз жеми и зоз воздуху на подручю општини Кула окончує ше у периодзе од 19. юния по 3. юлий, под условийом же дошлєбодзи хвиля, сообщела новосадска „Циклонизацияˮ.

Як наведзене, третмани ше окончує зоз препаратами на бази ламбда-цихалотрина и делтаметрина. З тей нагоди ше спозорює пчоларох же, понеже препарати отровни за пчоли, кошнїци треба же би заварли, або их склонєли найменєй 5 километри од спомнутих местох хтори ше будзе третирац.

Дїйство препарату тирва три днї.

