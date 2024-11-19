Питаня на хтори ше глєда одвити

Од першого новембра, кед ше случело вельке нєщесце у Новим Садзе, гражданє, активисти и представнїки опозицийних политичних странкох поволовали тужительство же би ше оглашело зоз сообщеньом хто зоз свою роботу або нє роботу одвитує за шмерц 14 наших гражданох и три чежко покалїчени особи, за чийо животи ше боря дохторе у новосадским Урґентним центру.

Нєщесце у Новим Садзе указало же у Сербиї окрем проблемох у будовательстве, проблеми исную и у тужительстве. Явносц нєпреривно вимага одвити на питаня хто виновати за траґедию на Желєзнїцкей станїци, а понеже одвиту нєт з боку тужительства, отримани протести у Новим Садзе и Беоґрадзе, хтори указали же ше тота траґедия нї на яки способ нє забудзе и, же ше виноватих будзе глєдац до ґод ше их нє пренайдзе.

Без тей нужней комуникациї тужительства з явносцу, хторе треба да да одвити на шицки питаня котри явносц поставя тих дньох, нужно нє муши значиц же Висше явне тужительство у Новим Садзе нє окончи вишлїдни поступок. Медзитим пре тоту цихосц, хтора тирва днями, нєдовириє уж витворене.

Фаховци з обласци будовательства ше оглашели явно и винєсли фахово предпоставки цо шицко могло уплївовац на новосадску траґедию. У явносци ше зявели и нєпоштредни учашнїки хтори шведоча о очиглядних препущеньох тих котри робели на реконструкциї новосадскей желєзнїцкей станїци. У документациї шицко мож видзиц, виявели фаховци з будовательного фаху и адвокатури.

Деканат Филозофского факултету у Новим Садзе поволал вовторок, 12. новембра, компетентни институциї же би обезпечели зоз Уставом и законом заґарантоване право и шлєбоди гражданох и додал же тоти шлєбоди и право оставаю нєприкосновени вредносци за академску заєднїцу, алє и за дружтво у цалосци. На Филозофским факултету у Новим Садзе коло 150 професорох, асистентох, сотруднїкох и других занятих у тей установи подписало Апел пре приводзенє студентох зоз того факултету у цеку гражданских протестох у Новим Садзе и, осудзело репресию котру ше применєло ґу нїм.

Тиж так ше очекує же би ше одлучно и без винїмкох реаґовало у шицких случайох дзе ше закон потупює або други предписаня и, при тим же би ше строго притримовало шицких зоз законом утвердзених процедурох у своїм поступаню, наведзене у сообщеню Деканата Филозофского факултету у Новим Садзе.

Професоре зоз Филозофского факултету у своїм Апелу визначели же стоя зоз своїма студентами у каждим поставеним питаню и каждей вимого за лєпше дружтво и безпечнєйше окруженє и даваю им подполну потримовку. После новосадскей траґедиї и велького жалю и болю, глєданє одвичательносци нашо гражданске право, котре ше, у чаше пред нами, нє годно знєважиц.

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