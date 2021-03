Пияци як колатерална чкода

Собота, пияц у Руским Керестуре, на шицких уходох до пияцу поставени дезобариєри, ту такой и средство за дезинфекцию рукох, велька векшина тарґовцох и купцох под масками, людзе ше нє затримую, купую нашвидко. Нїхто нє прави гужву, обачиц почитованє социялней дистанци, найупечатлївше мале число тарґовцох, а можебуц ище менше число купцох. Док маркети преполнєти зоз купцами, а опрез дзепоєдних аж и шори купцох котри и по годзину чекаю отверанє.

Прешлей соботи зме нащивели керестурски пияц, було дошлєбодзене предавац шицки артикли, бо най надпомнєме, пияц пред тим отворел свою капуру лєм за тарґовцох поживових артиклох и польопривредних продуковательох котри предавали пресаду. Мож повесц же остатнї рок бул наисце турбулентни за пияци вобще. Од преглашеня епидемиї и борби процив нєй, пияци у нашей держави прецерпели вельки утрати, прешлого року були позаверани коло два мешаци, а як ше погоршала епидемийна ситуация тей яри, знова ше роздумовало о подобним.

Общи упечаток же пияци ослабли, тарґовци ше обаваю висц, алє якошик треба предац випродуковане, треба заробиц за живот. Док, з другого боку, обаваю ше и купци. Старши почитую предписани мири и оставаю дома, док ше єдна часц обава пре части контроли инспекциї, а випатра и же ше дзечнєйше одходзи до маркетох и купую там.

МЕНЄЙ ШЕ ПРЕДАВА И КУПУЄ, АЛЄ ЄСТ ОПТИМИЗМУ

Надалєй вам приношиме искуства тарґовцох на керестурским пияцу, котри углавним свидоми чежкей ситуациї, алє источашнє оптимистично чекаю лєпши часи. Микола Винаї, медзи иншим, и продукователь мелкей присмачковей паприґи зоз длугорочним искуством.

– Пияци менши и слабши, алє нашей паприґи єст у каждей предавальнї у валалє, та можем повесц же вкупно предавам одприлики исте количество, алє менєй на пияцох, а вецей у предавальньох. Цена була иста остатнї шейсц роки, а тераз зме мушели повекшац же бизме парирали другим ценом, а насампредз трошком укладаня. И тей сезони ше рихтаме посадзиц исту поверхносц присмачковей паприґи на коло три ферталї гольта, то количество яке ми можеме розпредац у валалє, и покус на страни – гвари Винаї.

Позитивне искуство у року пандемиї з нами подзелєли и Кишово котри предаваю вчасну ярню желєняву – шпинат, ретхви, цибульку и желєну шалату.

– Мнє ше видзи же тераз предам аж и вецей, прето же ше людзе баржей обрацели ґу желєняви, ґу здравшому способу костираня. Проблем же ше одлуки меняю, раз єст, раз нєт пияца, та лєм за дзепоєдних, цо наисце бунї людзох. Праве прето пияц пред тим бул досц слаби, бо одлука о його отримованю принєшена позно, а могло ше предавац лєм одредзени артикли – толкує Кишова.

У Нярадия на Куртим шоре даскельо загради под пластенїками, пестую рижнородну желєняву, так було и прешлого року, а заверанє пияцох их знашло кед праве почали зберац динар зоз уложеного цо пестовали цалу жиму. Им ше прешлого року удало попредац шицко, шмело єдини поднєсли вимогу за предаванє у центру валала, та тарґовали и у чаше кед пияци були позаверани. Того року ситуация далєко од такей, алє су задовольни. Вельку часц попредаю на пияцох, а шицки звишки предаваю на велько.

– Роками продукуєме желєняву и ходзиме по пияцох, а до Керестура зме почали ходзиц праве прешлого року. Приповедка рушела так же зме, як и шицки, рихтали желєняву за ярню сезону, теди пред роком кед пияци позаверали, ми нє знали цо будземе зоз таким вельким количеством, та зме глєдали даяке ришенє. Потамаль зме ходзели на пияци до околних местох, алє нє и до Керестура. Теди, зме вишли до валалу на центер, дакус зме ше бали, алє требало попредац. Мой супруг ше попрезнавал же то мож, потим зме випочитовали процедуру прияви до Општинскей управи. Кед пияци отворени ознова, ми предлужели ношиц нашо продукти и на пияц, а супруг и Деян ишли на пияци дзе ходзели потеди. О ценох можем повесц же углавним остали на истим уровню яки су уж роками – визначує Оксана Нярадийова.

НАЙЧЕЖШЕ ТИМ ЦО ЗАВИША ОД ДРУГИХ

Нє таку оптимистичну приповедку нам преноши тарґовец зоз папучами, Мишо зоз Селенчи котри роками предава як у Керестуре на пияцу, так и индзей. Гвари же кажди дзень у тижню за ньго пиячни дзень. Укладаня по шицким вельки, цени нє могло дзвигац, а тарґованє зменшане як нїґда потераз.

– Предаванє зменшане за коло 50 одсто, сиґурно. Пияци барз подли, можем повесц же ше нє мож анї отримац. Розпредаваме залихи, а заробку и швижого нового пенєжу нєт, з тим же нєт анї пенєжу за набавку новей роби. Пенєж ше помали обраца, док виплациме гориво, трошки пиячарини, фриштик и инше, нам остава барз мало. Знаходзиме ше хто як зна, а наздаваме ше же ше то нєодлуга враци до нормали, бо як видзице, вельке число и тарґовцох уж одустало од пияцох – толкує наш собешеднїк.

Дадо Фекете, тарґовец зоз шматами зоз Коцура тиж нє хвалї ситуацию, алє ше наздава же ше цо скорей дацо злєпша.

– Чежко идзе предаванє, купцох єст вельо менєй, так и у других местох, думам же найбаржей ослабнул пияц у Коцуре. Нашо цени уж роками исти або и нїзши, прилагодзуєме ше хто як зна, ниа, лєм ше пооглядайме яки празни пияц.

КВЕЦЕ ШЕ ПРЕДАВА ЯК И СКОРЕЙ, А ОВОЦ ДРАГША

Снежана Штрбац, тарґовкиня зоз рижнима проживовима артиклами, и продукователька квеца зоз Коцура потолковала же купци вельо осторожнєйши зоз пенєжом, алє же ше заш лєм квеце купує, озда и то файта розваги и опущованя.

– Осторожно ше купує, видзи ше ми же кажде мера два раз чи му то наисце треба, єст купцох котри и маю динари, алє шпорую, бо нє мож знац цо принєше нови дзень, односно як ше будзе розвивац тота ситуация надалєй. Набавка поживи очежана, цени поросли, а ми тарґовци ше мушиме прилагодзовац, бо трошительна моц вше слабша. Цо ше дотика квеца, воно преходзи як и каждого року, ми посадзели до пластенїкох исте количество, плановане ше углавним розпредало за 8. марец, а остаток пойдзе по конєц сезони – гвари Снежана.

На керестурским пияцу тераз уж єст лєм двойо тарґовци котри на своїх столїкох попри домашнєй овоци предаваю и южну овоц. Єден спомедзи нїх то и Обрад Божич зоз Кули, котри памета вшелїяки часи, та аж и тоти зоз инфлациї, и якошик ше наздава же то будзе добре…

– Шицки пияци обачлїво слабши, мало єст тарґовцох, а ище менєй купцох. Тенденция слабнуца пияцох обачлїва уж цали рок одкеди панує корона. По моїх рахункох, тарґованє зменшане можебуц и на поли, а шлєбодно можем повесц же цени поросли у одношеню на прешли рок за коло 30 одсто, ево поровнайме лєм мандарини котри прешлого року коштали до 150 динари за килоґрам, а тераз су уж 180. Боїм ше же то годно буц и драгше, а то нє одредзуєме ми, алє нашо добавяче, односно увожнїки – заключує Божич.

ПРЕШЛОГО РОКУ ЖЕЛЄНЯВИ БУЛО И ЗА ЖИВИНУ

Прешлого року пияци позаверани на самим початку епидемиї, векши продукователє ше познаходзели, хто як, та ше продукти розпредало до маркетох по вельо нїзших ценох. Найгорше прешли манди продукователє, котри нє могли парирац вельким, так же обще познате же ше шалату и шпинат руцало живини, та аж и у валалє. Вироятнє же и то причина прецо велї тей сезони зменшали поверхносци вчасних продуктох. Помоц держави нє була достаточна, бо ресорне Министерство польопривреди виплацело свойофайтове очкодованє од 30 динари по квадратним метеру польопривредним ґаздовством котри мали реґистровану продукцию у завартим просторе.

