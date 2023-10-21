Плани ма, а пред нїм швет

За Михайла Ждиняка би шлєбодно могло повесц же є и Шидян, гоч жиє и роби у Новим Садзе. Млади є, порихтани вше дацо нове научиц, ма свойо амбициї, и динамични живот. Так би на кратко могло описац того леґиня хторого зоз Сриму студиї приведли до Нового Саду, дзе и остал.

Михайло народзени у Шидзе дзе закончел основну, потим и штредню школу „Никола Тесла”, електротехнїчни напрям, а вец ше уписал на Природно-математични факултет, на ґеоґрафию. Часто ше случує же дахто упише тото цо му блїзке, алє познєйше у живоце роби цалком инше. Так було и кед слово о Михайлови, пренашол ше у другей роботи.

– На интернету сом пречитал конкурс компаниї „Кока-Кола” у Новим Садзе, глєдали комерциялисту и то ми якош було цикаве, попачело ше ми и приявел сом ше. Бул сом прияти и од 2019. року, односно уж штири роки робим як комерциялиста у спомнутей фирми. Робим на подручу Нового Саду, а кед сом почал робиц мал сом свойого ментора хтори ми на самим початку вельо помогнул и уведол ме до роботи – гвари Михайло.

З КЛИЄНТАМИ ШЕ ВШЕ ПОРАДЗИ

Роботни час нашого собешеднїка од 8 по 16 годзин кажди роботни дзень, а вовторками ше отримую схадзки на хторих акцент углавним на совитох и инструкцийох предпоставених шефох. Кед слово о самей роботи, Михайло нам пробовал приблїжиц тото цо роби.

– Кажди дзень нащивюєм голєм 10-15 клиєнтох-купцох хтори купую продукти навелько. Моя робота же бим предал цо вецей продукти и догварял ше зоз нїма о условийох – гвари вон и додава же наприклад кед понукнє 10 пакети „Кока-Коли” и єден „Фанти”, кед ше и купец з тим зложи, вец достава и єден пакет продуктох задармо. Гвари же ше так роби у дїловним швеце, окреме у тарґовини кед ше пласує робу.

Окрем же нащивює стаємних клиєнтох, наш собешеднїк вше ма пред собу задаток пренайсц и нових клиєнтох и понукац им продукти компаниї.

МУЗИКА И ФОДБАЛ БУЛИ У САМИМ ВЕРХУ

После бешеди о роботи, дотхли зме и його живот, та и вязу з културу Руснацох хтора ше розвивала одмалючка. Михайло ище як хлапчик пришол до КПД „Дюра Киш” дзе бул член фолклорней секциї. Хореоґраф теди бул Борислав Барна котри их учел танцовац. Ґу тому треба додац и же Михайлов оцец Владимир бул длугорочни член Дружтва, а познате же грал на гармоники у їх оркестре. Окрем танцу, Михайло у тедишнї час мал ище єдну вельку любов – фодбал.

– Перше сом почал бавиц фодбал у ФК „Єднота” у Шидзе, у їх школи фодбалу, а потим сом прешол до ФК „Раднички”, тиж у Шидзе. Нормално, перше сом бул у катеґориї пионирох, а вец сом прейґ кадетох дошол по омладинцох. У Єдноти сом бул дас два роки, а у Радничким коло шейсц-седем роки. Од влонї бавим за ФК „Омладинєц” зоз Батровцох, хтори ше змага у Општинскей фодбалскей лиґи Шид. Тиж сом ше вучел и за фодбалского судию, та сом судзел коло шейсц роки у Подручней лиґи Срим – памета Ждиняк спортски хвильки.

Наш собешеднїк нам щиро припознава же длуго нє бешедовал по руски, бо нє научел бешедовац од дзецинства, та ше му видзело же гоч ма дзеку, нє будзе исц так лєгко. Провадзел емисиї по руски на радию и ТВ, а найвецей му помогла Тамара Салаґ з Дюрдьова. Гвари же за цали тот час нє лєм же научел бешедовац, алє научел и руску ґраматику. Требало му дас рок и пол.

Опробовал ше єдного року и як водитель на фестивалу „Мелодиї Руского двору” у Шидзе, а член є и Младшей шпивацкей ґрупи КПД „Дюра Киш”, бо, окрем же крашнє шпива, руска шпиванка му блїзка. Михайло и грає на гармоники, праве як и його оцец Владимир, а закончел Основну музичну школу „Филип Вишнїч” у Шидзе.

Живот му динамични, бо гвари же є нєпреривно на колєсох у авту – и теди кед нащивює клиєнтох, алє и кед за викенди приходзи до Шиду до родичох. Кед ше добре шицко випланує и орґанизує, вец и сам гвари же шицко мож постарчиц.

– Задовольни сом зоз роботу хтору окончуєм, добре сом ше ту знашол, алє як и кажди млади чловек, мам и одредзени жаданя и плани кед слово о роботи. Велї млади, як и я, жадаю здобуц нови знаня и усовершовац ше, а знаже же бим любел и напредовац у кариєри. Мойо жаданє же бим єдного дня бул шеф, супервизор предаваня у компаниї –гвари на концу Михайло Ждиняк.

ШЛЄБОДНИ, АЛЄ И ХВИЛЬКИ У РОБОТИ

Михайло ма ищє єден гоби, а то лапанє риби. Часто приходзи на рику Босут дзе ма и викендицу, та ше там у природи вше крашнє одпочинє, и гвари же то найлєпши способ за доставанє новей енерґиї . Окрем того, ма ище єдно задлуженє.

– У околїску Беркасова маме винїцу и часто з оцом праве там препровадзуєм свой час, но то баржей у роботи. З грозна продукуєме палєнку и вино – гвари Михайло хтори, окрем у винїци, анґажовани и у руским живоце младих, а активни є член Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох з тей часци Сриму.

ЯЗИК МУ БУЛ ВАЖНИ

Ждиняк нам гвари же руски язик чечно бешедує уж коло три роки и барз ше у тим цеши. Роками му завадзало же як Руснак нє зна добре свой язик, та ше потрудзел и научиц го. Правда, ма и єден моцни мотив – дзивку хтора зоз Руского Керестура.

Гвари же є зоз шицким задовольни и виполнєти, час пред нїм, а вон и укаже цо и як будзе робиц и кончиц у своїм живоце.