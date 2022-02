Плановани активносци як и прешлого року

НОВИ САД – Штварта порядна схадзка Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, отримана вчера 9. фебруара, у заєднїцких просторийох Завода и Новинско-видавательней установи „Руске слово”.

Дньови шор за тоту схадзку бул обсяжни, а на першей схадзки Одбору у новим року, члени спатрали план реализациї активносцох и план за тот рок, а тиж так и финансийни план за прешли и тот рок.

Вкупни прилїв средствох до буджету Завода у прешлим року бул 8.401.373 динари. Зоз буджету АП Войводини, як и потераз, до буджету Заводу уплацене 6,6 милиони динари у штирох траншох. Нєпотрошени средства хтори остали зоз 2020. року, у виносу од 554.960 динари пренєшени до 2021. року. Средства достати оддонацийох виношели 1.840.000 динари. У структури розходох видатки були за заробки занятих, потим за донациї културно-уметнїцким дружтвом за цо достали милион динари. У прешлим року Завод рационално и у складзе зоз предписанями хасновал одобрени средства.

Кед слово о реализованих програмних активносцох Заводу, мож повесц же бул обсяжни. Видруковани „Зборнїк наукових роботох” хтори презентовани на Науковей конференциї. Потим предлужена робота на диґитализациї културного скарбу Руснацох на просторох Войводини и Сербиї. Завод у тим року диґитализовал 8.599 боки матичних кнїжкох народзених, повинчаних и умартих зоз грекокатолїцких церковних општинох Нови Сад, Руски Керестур, Коцур, Стари Вербас Шид, Дюрдьов. Диґитализовани „Руски календар” од 1921. по 1946. рок, 13 числа часопису „Творчосц” и седем числа „Студиї Рутеники”.

У рамикох презентациї нашей култури, Завод пенєжно потримал отримованє манифестацийох преслави нашого Националного швета, як и Фестивалу „Ружова заградка”. реализована и роботня за дзеци у рамикох програми „Културни скарб у служби вибудови будуцих ґенерацийох” хтора була отримана онлайн на тему Велькей ноци. Резултат роботнї була кнїжка „Карусел”, а потим и емисия на нашей телевизиї.

На схадзки було предвидзене же члени Одбору буду бешедовац и о вименкох Статуту Заводу котри тераз нє ускладзе зоз найновшима законскима предписанями. Медзитим, з оглядом же ище вше зоз покраїнских службох нє сцигол одвит на предклади националних совитох, тота точка знята зоз дньового шору. То єдна з причинох прецо Плани роботи Завода за културу нє конкретизовани до конца. Як поведзене на схадзки, План ше прецизує накадзи будзе ускладзени Статут.

На схадзки члени Одбору принєсли и одлуки о Плану явних набавкох за тот рок, як и значни одлуки хтори ше одноша на вибор директора Заводу за културу войводянских Руснацох.

